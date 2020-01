L'Aquila, arrestato il marocchino ubriaco che ha ucciso Sara

Novità per il caso Sara Sforza, la ragazza investita e uccisa la scorsa settimana a Celano, in provincia de L'Aquila: Jarrar Ayoub, il marocchino che si trovava alla guida dell'Alfa Romeo 159, è stato arrestato. I carabinieri della Stazione di Cerchio hanno eseguito l'ordinanza di custodia per omicidio stradale - richiesta dal pm Andrea Padalino e firmata dal giudice per le indagini preliminari Anna Carla Mastelli - nei confronti del 25enne.

La decisione è scattata in seguito ai risultati delle indagini svolte sulla dinamica dell'incidente: l'automobilista, al volante in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si è schiantato contro la Renault Twingo dopo aver effettuato un serie di sorpassi ad alta velocità in un tratto di strada in cui non era consentito (in salita e con linea continua). Il giovane al momento è ricoverato nell'ospedale del capoluogo abruzzese a causa delle ferite riportate nel sinistro: verrà trasferito e rinchiuso in carcere appena sarà dimesso.

Le petizione e lo sfogo

Sul caso rimane grande rabbia: poco dopo il dramma è stata fatta scattare una petizione sulla piattaforma online Change, intitolata "Giustizia per Sara Sforza". Nell'iniziativa, lanciata Domenico Parsi, si legge: " La popolazione è stufa di vedere vite spezzate a causa di droga, alcol e la mancanza del minimo senso civico ". L'auspicio principale è che " non finisca tutto a tarallucci e vino ", anche perché " ci sono due genitori che non vivranno più per il resto della loro vita ".

Alessio Vergani - il ragazzo di Sara - ha raccontato quei drammatici attimi attraverso la voce dell’avvocato di famiglia, Lucio Cotturone: " L'urto è stato tremendo. Indossavamo entrambi la cintura di sicurezza. Sono riuscito a liberarmi subito e ho capito che la situazione per Sara era disperata, ma respirava. Mi è praticamente morta tra le braccia. Un’immagine che mi resterà impressa nella mente per tutta la vita ".