Latina, quel post del carabiniere sui social network "A volte ti prende la voglia di essere cattivo"

La vita Luigi Capasso, il carabiniere che ha sparato alla moglie e si è barricato in casa con le figlie a Cisterna di Latina, viene passata al setaccio. Dal suo profilo Facebook emerge il difficile momento che l'uomo stava vivendo.

"Cattivi si nasce..."

Capanno non ha mai accetttato la fine della sua relazione con la moglie, motivo che l'ha spinto al folle gesto. Ora dal suo profilo sul social network creato da Mark Zuckemberg emergono diversi post che suonano come una sorte di profezia. Sulla sua bacheca si legge: "A volte ti prende la voglia di diventare cattivo, ma purtroppo lo dici ma poi non lo fai, per il semplice motivo che cattivi si nasce ".

Parole che mettono i brividi. E che fanno il paio con altri diversi pensieri del carabiniere di Latina pubblicati su internet: "Non dire mai 'a me non accadrà', 'io non lo farei mai', perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato".