Pestato militante di CasaPound: "Rischia di perdere un occhio"

Ennessima aggressione a un membro di CasaPound Italia. L'uomo - come denuncia il partito - è stato aggredito da quattro persone armate di bastoni a Livorno.

L'aggressione

Cappucci alzati a coprire il volto e bastoni alla mano. Il militante è stato sorpreso sotto casa insieme alla moglie incinta, anche lei in auto. Il racconto della violenza lo fa la donna agli altri militanti livornesi. Sono le 4 di notte. Il giovane parcheggia l'auto vicino alle plance dei manifesti elettorali e ne vede alcuni di CasaPound strappati. Appena scende, il raid. Gli aggressori al grido "fasci di merda" lo circondano e lo colpiscono a bastonate, poi si accaniscono sulla compagna rimasta in auto. L'uomo sanguinante a terra prova a difenderla: "Lasciatela stare, è incinta". I violenti rispondono: "Tanto verrà un figlio fascista" e spaccano i finestrini dell'auto con le mazze.

La donna è illesa, ma ancora sotto choc. In questo momento sta descrivendo ai carabinieri i particolari dell'accaduto. Il militante invece è stato condotto all'ospedale in codice rosso e rischierebbe di perdere un occhio. Secondo CasaPound "non ci sono dubbi" che si tratti di una aggressione "antifascista".

In fondo sembra una vicenda fotocopia a quella registrata oltre una settimana fa a Palermo, quando il segretario regionale di Forza Nuova Massimo Ursino è stato legato e picchiato da membri di un centro sociale della zona. Eugenio Palazzini, responsabile regionale di CasaPound in Toscana, contattato telefonicamente da IlGiornale.it conferma gli avvenimenti. " Il ragazzo è stato aggredito ieri notte in viale Garibaldi a Livorno. Stava tornando a casa quando ha notato dei cartelloni elettorali staccati. È sceso dal veicolo, lasciando la compagna incinta in auto, ed è stato pestato da 4 persone incappucciate e armate di bastone ". Palazzini spiega che " È stata sporta denuncia e sul luogo sono presenti le forze dell'ordine ".

Di Stefano: "Vigliacchi"