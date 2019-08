L'Ong denuncia Salvini per una foto, il giudice tedesco condanna il ministro

Pur di portare Matteo Salvini in tribunale, le ong si appellano pure al copyright. Così la Lifeline ha denunciato il ministro italiano per violazione del diritto d'autore quando lui ha pubblicato la foto di un attivista. E ora il tribunale tedesco lo ha condannato alla rimozione dei post in cui appariva l'immagine.

Nel giugno del 2018, quando l'ong aveva dato al vicepremier del "fascista" dopo che lui aveva ribadito la chiusura dei porti italiani alle navi cariche dei migranti recuperati nel Mediterraneo. A quel tweet, Salvini aveva risposto con la foto di Sören Moje, membro dell'equipaggio, scattata dal giornalista Friedhold Ulonska (anche lui a bordo dell'imbarcazione) e pubblicata sul web dalla stessa Mission Lifeline.

Ma Ulonska ha fatto ricorso e il tribunale di Francoforte gli ha dato ragione: ora Salvini deve togliere la foto dai suoi profili social o rischia fino a 250 mila euro di multa e sei mesi di reclusione. "Matteo Salvini usa come strumento del suo incitamento contro di noi materiale fotografico di missioni di salvataggio in mare, immagini prese da me", dice il fotografo sulla pagina di Missino Lifeline, "Non mi ha chiesto se gli fosse permesso. Come tutti gli altri, Matteo Salvini deve rispettare la legge. Se non lo fa, come nel caso di specie, ci piace ricordargli i limiti delle sue azioni con tutti i mezzi costituzionali".