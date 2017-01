La Lorenzin difende i medici del pronto soccorso di Nola: "Eroi, hanno fatto il lavoro"

"Medici, infermieri ed operatori che operano in queste condizioni sono eroi. Eroi che fanno il proprio lavoro e quando arriva un malato hanno il diritto ed il dovere di curarlo" . Parlando del caso dell'ospedale di Nola, a margine della presentazione dei dati sui trapianti e donazioni organi in Italia, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin difende il persionale medico che la scorsa settimana ha curato i malati del pronto soccorso per terra (guarda il video).

"Vedere i pazienti sdraiati a terra è il segno di un fenomeno di un problema organizzativo su cui deve esser fatto un chiarimento molto serio perché nella regione Campania i piani sono stati fatti e gli atti amministrativi anche e le reti sono state disegnate" , tuona la Lorenzin. "Poi - aggiunge - sta a chi le deve realizzare e monitorare verificare che ciò venga fatto bene e nel modo più appropriato. Fra l'altro, le crisi dei picchi influenzali li conosciamo in grande anticipo" .