Madre e figlio discutono di politica e lei impugna un coltello

Poteva sembrare una normalissima serata di fine giugno, con madre e figlio che guardano insieme la televisione. E invece quel momento di condivisione si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria tragedia familiare. E la colpa sarebbe stata in un certo senso della politica. Forse complici le temperature particolarmente elevate di questi giorni, e i fatti politici che in qualche modo riescono a suscitare diverbi anche importanti su autobus, in ufficio e persino a casa, in un appartamento una donna ha impugnato un coltello minacciando il proprio figlio.

Il fatto è avvenuto in un’abitazione a Crema, comune in provincia di Cremona, dove i due familiari stavano assistendo in televisione a una trasmissione politica. Capita che i due telespettatori non siano perfettamente d’accordo tra loro e abbiano idee, in questo caso politiche, differenti. Ma nella casa si è davvero toccato il dramma. Una lite si è trasformata in poco tempo in una discussione accesa, fino a portare la madre a prendere un coltello dalla cucina e minacciare il ragazzo.

Fortunatamente il giovane è riuscito a chiamare il 112 e chiedere aiuto. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Romanengo che hanno disarmato la donna. L’arma è stata sequestrata dai militari che hanno denunciato la madre alla Procura della Repubblica di Cremona, con l’accusa di minaccia aggravata.