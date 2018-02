Maltempo, dopo Burian arriva "Big-snow"

L'ondata di gelo sull'Italia non accenna a diminuire. E le temperature rigide potrebbero accompagnare anche le prossime settimane. Di fatto dopo l'arrivo di Burian che ha dato il via alla grande ondata di gelo che sta interessando l'Italia da Nord a Sud con nevicate anche su Roma, sulla Penisola è attesa una nuova perturbazione scandita da un nuovo ciclone, "big-snow". Di fatto fino a venerdì 2 marzo tutta l'Italia sarà investita dal gelo con temperature più basse di 8-10 gradi rispetto alla media del periodo. Come riporta ilmeteo.it da mercoledì pomeriggio arriverà neve diffusa su tutto il Nord.



Il 28 febbraio la neve toccherà in modo deciso anche la Liguria, il Piemonte e la Lombardia. La neve con il "big snow" è attesa su Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Genova, Savona, Padova, Venezia, Bologna e Modena. Inoltre, secondo le previsioni, le regioni settentrionali si troveranno entro giovedì con una medi9a di 5-10 centimetri di neve. Si tornerà ad avere il conforto di un raggio di sole proprio domenica 4 marzo per il voto, data in cui le temperature dovrebbero tornare nuovamente ai valori stagionali.