Mare Jonio è di nuovo in mare: la Ong pronta a sfidare Salvini

La Mare Jonio torna in missione. L'Ong Mediterranea Saving Humans ha annunciato sui suoi canali social la partenza di una nuova missione: la 4/2019. La partenza della nave della ong che ha sfidato Matteo Salvini e la politica dei porti chiusi è avvenuta al tramonto del 22 agosto dal porto di Licata. L'obiettivo lo spiega chiaramente la nota di Mediterranea: "Tornare nel Mediterraneo centrale a monitorare e denunciare le violazioni dei diritti umani e, laddove ci siano persone in pericolo, a salvare vite".

La Mare Jonioera stata dissequestrata dalle autorità italiane il 2 agosto scorso con un annuncio della stessa Mediterranea. E adesso, dopo alcuni giorni di sosta nel porto di Licata, è partita dalle coste siciliane in direzione del Mediterraneo centrale, di fronte alle coste libiche. A bordo della nave l'immancabile Luca Casarini, coordinatore della missione e che da tempo grida contro la chiusura dei porti italiani. Insieme a lui, 22 membri dell'equipaggio, Cecilia Sarti Strada e Caterina Bonvicini, scrittrice e anche lei ferma sostenitrice dell0'apertura delle frontiere.

Ma Mediterranea questa volta non è sola: segno che la sfida delle ong verso l'Italia ha avuto un "miglioramento" rispetto alle ultime esperienze. Sarà infatti coordinata da un'altra organizzazione non governativa, la ong Lifeline, che si unirà alla missione di Mare Jonio con una barca a vela. Una sfida che rimane anche nelle parole chiarissime di Mediterranea, che non perde occasione per attaccare la politica dell'esecutivo guidato dal dimissionario Giuseppe Conte per quanta riguarda il contrasto all'immigrazione clandestina.

"Alle spalle abbiamo tanti mesi difficili, in cui il dimissionario governo italiano ha messo in campo ogni mezzo per fermarci, e in cui con ogni mezzo abbiamo continuato nella nostra missione". Un segnale chiarissimo di come nell'intento della ong dei centri sociali non ci fosse mai stata volontà di dialogo: lo scontro era quindi inevitabile. E probabilmente lo sarà ancora, visto che la missione 4/2019 arriva in un momento difficilissimo e in cui la crisi di governo potrebbe riattivare tutte le navi delle organizzazioni che, fino a questo momento, avevano trovato nella politica ferrea del Viminale un freno alle proprie attività nel Mediterraneo.