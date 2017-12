Mattarella: "Lavoro su banche strategico e incisivo"

In queste giornate di aspre polemiche sul rapporto tra banche e governo, sul caso interviene il Colle. Il presidente della Repubblica rompe il silenzio e parla dell'operato dell'esecutivo nella gestione della crisi di alcuni istituti e dell'intervento per una riforma del sistema. Mattarella di fatto cerca di abbassare i toni: "Il lavoro compiuto nell'ambito del settore bancario - ha detto durante il discorso al corpo diplomatico -, contribuendo al rafforzamento di un settore strategico per lo sviluppo, è stato di sostegno all'apparato produttivo: il sistema delle imprese ha infatti registrato continui progressi, anche sul fronte del commercio globale, segno di un'azione incisiva dell'intero 'Sistema-Paese'". E a questo punto il presidente della Repubblica parla anche di altri temi dell'economia come la ripresa e i tassi di occupazione: "Nel 2017, l'Italia ha consolidato il suo percorso di ripresa economica, con prospettive di crescita positive, anche sul terreno dell'occupazione - ha spiegato Mattarella -. Questi incoraggianti risultati hanno altresì consentito di registrare l'avvio di una inversione di tendenza nel rapporto tra debito e prodotto interno lordo che, dopo essersi stabilizzato nel corso del 2016, dovrebbe finalmente segnare, alla fine di quest'anno, una prima diminuzione, per proseguire nella stessa direzione nel corso dei prossimi anni". Insomma il Colle si schiera dalla parte del governo sia sul versante delle politiche economiche che su quelle del riordino del sistema bancario. Una mossa del Quirinale per raffreddare le tensioni delle ultime ore che pian piano potrebbero indebolire l'esecutivo.