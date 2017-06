Il messaggio di Bianca Atzei a Max Biaggi: "Solo tanto amore per te"

Dopo l'incidente sulla pista di Latina dello scorso venerdì, Max Biaggi è ancora in terapia intensiva e la compagna Bianca Atzei non ha intenzione di lasciarlo da solo.

Dal proprio profilo Instagram, la cantante manda un messaggio al pilota, fortunatamente non in pericolo di vita: " Ho ritrovato questa foto stanotte mentre non riuscivo a dormire. Sei la persona più forte e tenace che conosca. Sei un combattente. Hai tantissime persone che ti stimano e ti vogliono bene. Il desiderio più grande è quello di vederti fuori dalla terapia intensiva. Attualmente stai lottando con il tuo polmone ma c'è tanta positività. Solo tanto amore e coraggio per te" .

La Atzei è disposta a tutto pur di seguire passo passo il processo di guarigione di Biaggi tanto da rimandare i propri impegni lavorativi. Poche ore ha infatti comunicato ai fan che è costretta ad annullare tre concerti: quelli di Cellole, Palazzo San Gervasio e Balera dell'Ortica. "Vi ringrazio come sempre per la comprensione - scrive - e i tantissimi messaggi d'affetto che mi state facendo arrivare. Riempiono tanto i nostri cuori".