Messina, risultavano in servizio, ma erano al mercato a vendere la frutta

Sono stati pizzicati dagli agenti della polizia municipale nel corso di alcuni controlli mirati alla repressione del commercio abusivo. Vendevano generi alimentari uno e frutta ed ortaggi l'altro con delle bancarelle abusive. Il fatto è accaduto ieri mattina a Messina. Non si tratta di due fruttivendoli, bensì di un dipendente comunale e di un autista della società AtM (l'azienda trasporti Messina).

Per il rispetto della privacy non si conoscono le loro generalità. Di loro, però, si sa che oltre ad esercitare abusivamente un'attività commerciale, lo facevano durante il turno di lavoro in Comune. Addirittura l'impiegato avrebbe timbrato il cartellino all'ingresso dell'ufficio e poi sarebbe andato nelle vie del centro per vendere la frutta, in particolare in Via Palermo nei pressi dell'istituto scolastico "Boer". L'uomo era intento a vendere i generi alimentari esposti su una "Piaggio Porter" all'arrivo degli agenti. L'autista della società di trasporti, invece, è stato fermato dietro un bancone nel mercato Sant'Orsola.