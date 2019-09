Migranti, Bassetti invita alla solidarietà: "No a ingiustizie ed empietà"

" Con il cuore ricolmo di gioia, la ringraziamo per questa celebrazione che ha unito intorno all'altare uomini e donne di ogni luogo e di ogni razza. Questa piazza vivace e colorata ha raccolto gente di ogni dove, unita nello spirito di lode al Signore, padre di tutta l'umanità. La Chiesa che è in Italia si sente interpellata dal mondo delle migrazioni ". Sono le parole del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, al termine della messa per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro.

" Milioni di uomini e donne, bambini, giovani e anziani ogni anno lasciano la propria terra in cerca di una vita migliore, di un luogo di pace o di progresso dove poter trovare rifugio e dignità - ha continuato il cardinale che spesso, negli ultimi mesi, si è scontrato con l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dell'accoglienza -. Si tratta di un vasto movimento di popoli tormentati dalla violenza, dalla fame, dalla disperazione, dalla guerra che cerca aiuto presso i paesi più ricchi e capaci ".