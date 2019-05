Migranti, c'è gommone alla deriva. E la sinistra dà la colpa a Salvini

Da 24 ore c'è un gommone alla deriva al largo delle coste libiche: a bordo tra gli ottanta e i novanta migrati ma non il cadavere di una bambina di 5 anni, che non sarebbe sopravvissuta alla traversata. Infatti, quella che sembrava essere l'ennesima drammatica morte in mare, l'ennesima innocente giovane vita vittima del business dell'immigrazione clandestina e degli scafisti, mercanti della morte, si è rivelata essere solo una notizia falsa, data dalle Ong. Per la sinistra, però, la colpa della fantomatica morte della piccola è da imputare anche a Matteo Salvini. Già, Partito Democratico, Possibile e l'attivista Luca Casarin hanno puntato il dito contro il ministro dell'Interno, muovendogli accuse pretestuose. In qualsiasi caso, in ogni sbarco o non sbarco, in ogni barcone in difficoltà in mare, ecco il dito puntato contro il leader della Lega.

L'ex leader dei no global, ora a capo della Ong Mediterranea Saving Humans, ha scritto su Twitter: "Da questa notte @alarm_phone sta monitorando questa drammatica situazione. Ci sono molti bambini e donne incinte. @ItalianNavy è in zona con Cigala Fulgosi. Dovete farli morire per il risultato delle elezioni? @matteosalvinimi @Eli_Trenta @GiuseppeConteIT @RescueMed" .

A Casarini fa eco il duo Giuseppe Civati e Andrea Maestri, rispettivamente fondatore e segretario nazionale di Possibile, che dichiarano congiuntamente: "Ci sono mani al governo che brandiscono il rosario, come ennesima arma di distrazione di massa, ma di fronte a queste morti manifestano indifferenza. Il loro è un atto di odiosa disumanità" . E ancora: "L'Europa e i sovranisti che esibiscono la cristianità come vessillo identitario si dovrebbero vergognare e ne dovrebbero rispondere davanti a un'opinione pubblica indifferente e allineata che accetta la morte di persone inermi, causata da colpevoli omissioni di soccorso, come modalità ammessa di lotta politica per il consenso. Ma il male viene da lontano: dalla scelta sciagurata di criminalizzare le navi delle Ong con la conseguenza di desertificare il Mediterraneo da fondamentali presidi umanitari" .