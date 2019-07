Migranti, Sea Eye va all'assalto: è già pronta a tornare in mare

Dobbiamo aspettarci un nuovo assalto ai nostri porti. A una settimana dall'ultimo blitz, la nave "Alan Kurdi" della ong tedesca Sea Eye è già pronta a lasciare il porto di Maiorca, dove è ancorata, e navigare verso le coste libiche per andare a recuperare altri migranti che si mettono in viaggio per entrare clandestinamente in Europa.

Dopo l'ultimo braccio di ferro con l'Italia e Malta per i 65 clandestini recuperati al largo della Libia, l'ong tedesca è pronta a tornare in mare. Molto probabilmente riprenderà le missioni di soccorso dei migranti nel Mediterraneo già a fine mese. La nave "Alan Kurdi", che batte bandiera tedesca, si trova attualmente nell'isola spagnola di Maiorca dove si sta preparando per la nuova missione che, come ha fatto sapere il portavoce dell'organizzazione, Gorden Isler, dovrebbe partire fra il 22 e il 24 luglio. Insieme a Mediterranea Saving Humans, Sea Watch e Proactiva Open Arms, Sea Eye è una delle organizzazioni non governative più attive davanti ai porti libici. "Non siamo intimiditi da un ministero dell'Interno" , ha ripetuto Isler in più di un'occasione sfidando apertamente Matteo Salvini.

Come ricorda l'agenzia Agi, la Sea Eye fu fondata nel 2015 dall'imprenditore Michael Buschheuer e ha tra i sostenitori la Chiesa evangelica in Germania (Ekd), il Centro di sostegno mennonita e l'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga. Nel dicembre dell'anno scorso la nave "Alan Kurdi" aveva compiuto la sua ultima missione con il vecchio nome "Professor Albrecht Penck". L'11 febbraio a Palma di Maiorca è stata poi ribattezzata con il nome del bambino curdo-siriano di tre anni il cui corpo era stato trovato senza vita su una spiaggia turca nel settembre del 2015. Insieme a lui erano morti, in seguito a un naufragio, il fratello Ghalib e la madre Rehana.