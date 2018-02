Milano, cane chiuso in balcone minuscolo: denuncia di una cittadina

Un cane di taglia grande chiuso in un minuscolo balcone è stato visto e fotografato da una cittadina, che ha poi avvertito le autorità.

Lo scorso 29 gennaio, una signora residente nella zona 9 di Milano, a nord della città, ha visto un cane di razza husky chiuso in un piccolissimo balcone, senza la possibilità di muoversi o entrare in casa. La donna ha quindi deciso di fotografare la scena e, dopo aver avvertito la polizia locale, ha pubblicato l'immagine su Facebook.

"Da oltre mezz'ora osservo questo splendido cane e mi domando che senso abbia tenere un animale per trattarlo in questo modo. Mi si stringe il cuore", ha scritto nel post. Dopo la segnalazione, il Nucleo tutela animali è intervenuto per effettuare dei controlli. Ma, riporta Repubblica.it, quando la polizia locale è arrivata nell'abitazione l'animale domenistico era sempre sul balcone ma con la possibilità di entrare dentro casa. Ora si cerca di capire se la situazione immortalata dalla cittadina sia fortuita o abituale.