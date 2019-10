Milano, le case popolari cadono a pezzi ma il comune aumenta l'affitto

Milano, Piazza Abbiategrasso. Un condominio di case popolari di proprietà del Comune è stato messo in mano a MM-Metropolitana Milanese. Sul sito del Comune di Milano, alla sezione "Case popolari-servizi agli inquilini", si legge: "Punto di riferimento per tutti gli assegnatari e gli aspiranti inquilini delle case popolari è Metropolitana Milanese Spa, alla quale è affidata la gestione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà del Comune di Milano" . Di servizi in via Ulisse Dini – al civico 14/2 – però non se ne vedono proprio. Di disservizi, invece, se ne contano fin troppi e le centocinquanta famiglie che ci vivono ci fanno i conti tutti i giorni. Da anni.

Dalle cantine che si allagano agli alberi che cadono in giardino, dai portoni rotti alle luci fuori uso negli androni, dalle infiltrazioni d'acqua alla muffa alle pareti e ai cumuli di rifiuti, passando per quella che forse è la beffa più indigesta per chi ci abita: gli ascensori fuori servizio. E qui, peraltro, il Comune sembra prenderli bellamente in giro con questo volantino di avviso: "Abiti in una casa popolare di proprietà del Comune di Milano? L'ascensore non funziona e hai difficoltà a fare le scale? Chiama il numero verde e sarai aiutato a fare le scale da volontari" . Ma lo scherno continua così: "Servizio gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18:30" . Insomma, come se nel weekend o di sera, anziani, donne incinta, disabili e condòmini con le buste della spesa non avessero bisogno degli elevatori. Qui dove ci sono due scale da sette piani e due da dodici.

A luglio un incendio nel vano spazzatura: quando i pompieri sono arrivati, hanno trovato sulle scale le manichette antincendio senza acqua per spegnere le fiamme, arrivate fino al terzo piano. Solo per "fortuna" non è successa una tragedia.

A fronte di tutto questo, dulcis in fundo, gli affitti aumentano. E le centocinquanta famiglie si sentono prese in giro e abbandonate delle istituzioni, dal sindaco Giuseppe Sala a da Metropolitana Milanese. Che, di fatto, li snobbano, facendo finta che non esistano. Come fossero fantasmi, immeritevoli di qualsiasi aiuto.

Roberto, un condomino, ci racconta: "Siamo passati da Romeo ad Aler, dunque a MM, che si sta confermando essere la peggior gestione di sempre: il palazzo è in totale abbandono. Nella mia scala un ascensore è rotto da mesi e l'altro funziona un giorno sì e l’altro no. Siamo pieni di infiltrazioni, i pluviali perdono e appena apriranno il riscaldamento, le cantine si allargheranno: le tubature hanno perdite da anni e sono un colabrodo" .

Facciamo un salto giù in cantina e per terra non ci sono semplice pozze, ma acqua alta per qualche centimetro. E dal soffitto fanno capolino tubazioni rattoppate alle bell'e meglio e cavi della corrente a vista. Fabrizio, un altro abitante del palazzo, si sfoga: “Ditemi voi se è possibile una situazione del genere, come possiamo vivere così? E quando chiami l'impresa per intervenire, se ti rispondono, vengono dopo giorni a mettere una toppa su uno dei tanti buchi, poi se ne vanno. Quando ho chiamato perché non mi andava il riscaldamento e mi pioveva in casa, mi hanno lasciato al freddo per giorni e giorni con mia figlia appena nata, dicendomi di tenere aperto l'ombrello…se questa non è una presa in giro, che cos'è?”.

I disabili dimenticati

In cortile avviciniamo un signore con le stampelle: "Io sono disabile e mi hanno assegnato la casa al quinto piano: quando l'ascensore non va, come faccio a uscire di casa o a ritornarci? È una vergogna" . E questo signore non è l'unico invalido di questo condominio dimenticato da tutti.

"I rapporti col pubblico vengono tenuti per via telefonica oppure su appuntamento" , si legge sempre in quella pagina del sito Comune di Milano. Peccato però che i residenti ci raccontano che quando chiamano per richiedere interventi urgente manutenzione, si vedono rispondere in ritardo e gli addetti si presentano giorni dopo.