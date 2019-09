Milano, si lancia da ottavo piano con figlia: la lettera d'addio

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa in data 27 settembre 2019, Barbara D'Urso si è collegata con l'ospedale Niguarda di Milano. Qui è attualmente ricoverata la bambina lanciatasi dall'ottavo piano di un palazzo assieme alla mamma. La conduttrice mediaset ha riferito di aver parlato con l'avvocato Daniela Missaglia, legale del padre della bambina. L'uomo è comprensibilmente in ansia e spera in miglioramenti da parte della piccola. Barbara ha in seguito lasciato intendere come dietro la vicenda ci sia una situazione abbastanza ingarbugliata.

La piccola ha avuto diverse fratture causate dalla violentissima caduta, tra cui al bacino e al cranio. L'inviata di Pomeriggio 5, in collegamento da Milano, ha riferito come lei e il resto dello staff avessero parlato con l'ospedale. Dagli ultimi aggiornamenti provenienti dal nosocomio si viene a sapere come la bambina sia ancora in terapia intensiva, mentre la prognosi è al momento ancora riservata. Tuttavia, sembra che ci siano importanti progressi e la bimba starebbe migliorando. L'inviata di Pomeriggio 5 ha confermato le fratture, ma la piccola non presenterebbe danni cerebrali.