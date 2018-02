Milano, prima vittima per il gelo: clochard trovato morto vicino alla stazione

Da Nord a Sud è scattato l'allarme gelicidio. L'ondata di gelo siberiano che sta colpendo in questi giorni tutta Italia ha fatto la sua prima vittima. Un senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina a Milano nei pressi della Stazione Centrale. All'arrivo dei soccorritori del 118, l'uomo, un 47enne italiano, si trovava in arresto cardiaco. Senza successo i tentativi di rianimarlo.

I portici di via Vittor Pisani, dove si trovava, sono spesso utilizzati come riparo dai clochard durante la notte. Stando ai primi accertamenti è probabile che l'uomo sia rimasto vittima del freddo. Nella notte a Milano le temperature sono scese fino a -6 gradi. Ieri il Comune aveva diramato un avviso informando della presenza di alcune centinaia i posti liberi nelle strutture di accoglienza per i senza fissa dimora.