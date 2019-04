"Milionari senza fare un ca...". ​Briatore affonda il mondo Ferragni

Flavio Briatore non condivide il lavoro di Chiara Ferragni. O, meglio, avverte tutti i giovani che sognano ricchezza facile come influencer: uno su un milione ce la fa. Per gli altri, Flavio vorrebbe vedere la nascita di qualche imprenditore che crei lavoro. Che magari diventi imbianchino per poi aprire una ditta e avere dei dipendenti.

L'intervento del proprietario del Billionaire è andato in onda durante l'ultima puntata di Non è l'Arena. Ospite di Massimo Giletti su La7, Briatore ha assistito ad un servizio su un evento organizzato da Chiara Ferragni. Molte ragazze hanno pagato dai 400 ai 650 euro per osservare e capire come si trucca l'influencer. Biglietti standard, vip, exclusive. A prezzi da capogiro. Il pass più costoso permetteva anche di raggiungere la moglie di Fedez in camerino.