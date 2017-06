È morto l'inventore della pizza all'ananas: aveva 83 anni

La pizza all'ananas è tornata a far parlare di sé qualche mese fa quando il presidente islandese Guoni Johannesson l'ha definita "madre di tutte le barbarie culinarie".

Il presidente ha inoltre detto che che avrebbe proibito l'accoppiata pizza-ananas con un'apposita legge. Da qui l'hashtag di Twitter #pineapplepizza.

Adesso, però, l'ideatore Sam Panopoulos è morto all'età di 83 anni. Dalla Grecia si è spostato in Canada quando aveva 20 anni e proprio qualche anno fa aveva dichiarato alla Bbc la nascita di questa idea, così come riporta il Corriere della Sera: "Eravamo giovani nel settore e stavamo facendo un sacco di esperimenti. I clienti hanno per amare la dolcezza saporita del piatto".

Panopoulos ha rivendicato la sua idea solo nel 2010 raccontando che la prima pizza ananas e prosciutto venne preparata al ristorante "The Satellite" di Chatham-Kent (Ontario) nel 1962. La pizza viene preparata sulla base di una margherita aggiungendo prosciutto cotto e ananas sciroppato.

Molti pensano che questo tipo di pizza sia uan variante del Toast Hawaii, un toast con formaggio, prosciutto, ananas e ciliegia maraschino, ideata dallo chef tedesco Clemens Wilmenrod.