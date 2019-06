Muore soffocato da un boccone di carne alla festa di compleanno della moglie

Doveva essere una serata gioiosa e spensierata e invece si è trasformata in un incubo. Michelino Ciarmoli, un 68enne ex ferroviere in pensione, originario di Montefalcone di Val Fortore, in provincia di Benevento, ma che viveva da anni ad Alessandria, è morto soffocato da un boccone di carne.

L’uomo stava cenando insieme alla famiglia alla festa di compleanno della moglie quando, mentre mangiava la sua bistecca, un pezzo gli è rimasto in gola impedendogli di respirare. Ciarmoli ha cercato di richiamare l’attenzione dei parenti a gesti, i quali hanno allertato immediatamente il 118.

I sanitari, giunti sul posto in tempi brevi, hanno provato in tutti i modi di salvarlo, praticandogli la manovra di Heimlich, ma senza successo. Ad aprile scorso, a Monopoli, un giovane di 26 anni è morto soffocato durante il pranzo di Pasqua, mentre era con parenti e amici a casa dello zio.