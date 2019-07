Nave sbanda a Venezia, Toninelli sotto accusa: "È il responsabile"

Battibecco social tra Luigi Brugnaro e Danilo Toninelli. Il sindaco di Venezia ha accusato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda il recente sbandamento di una nave da crociera: " Il tempo dell’attesa è finito. Siamo molto arrabbiati. Basta con le navi a San Marco e lungo il Canale della Giudecca ". Perciò al pentastellato è stato rivolto l'invito a " riferire alle istituzioni cittadine gli esiti dell’ennesima ispezione che ha ordinato. Spero sia l’occasione nella quale, finalmente, dopo un anno di attesa, il Ministro si sieda al tavolo con Comune e Regione per ragionare di “grandi navi”, con umiltà e senza preconcetti ideologici e politici ".

Il primo cittadino ha poi annunciato l'esistenza di una soluzione: " Si chiama percorso dalla bocca di Porto di Malamocco, attraverso il Canale dei Petroli, con destinazione Marittima via Canale Vittorio Emanuele per le navi più piccole e destinazione Marghera, canale nord lato nord, per quelle più grandi ". E sarebbe realizzabile in un anno " con capitali privati, in attesa di progetti alternativi che necessitano di tempi più lunghi, di almeno 5/10 anni. Soluzione sulla quale anche l’Unesco ha espresso apprezzamento ".

La replica