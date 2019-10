Milano, nella classe multietnica ora la maestra insegna in arabo

Adesso nelle scuole elementari di Milano le maestre parlano arabo. È questa la soluzione adottata da una maestra dell'istituto compresivo Giacosa, quello che tutti conoscono come la scuola del Parco Trotter. Lei è Antonella Meiani e spiega in un'intervista a Repubblica i motivi della sua scelta: " Nella mia classe, la Quinta E, ci sono sette bambini egiziani, due appena arrivati: così gli altri, che parlano benissimo le due lingue, mi insegnano le parole principali per farmi capire da loro ", afferma la maestra.

Insomma, mentre i nuovi bambini imparano l'italiano, è la maestra che cerca di farsi capire con qualche parola in arabo. Il tutto, si immagina, avviene a discapito degli altri bimbi italiani, che si trovano così involontariamente a dover seguire delle lezioni metà in arabo e metà in italiano. Ma la maestra sembra sodsifatta della sua scelta e su Facebook ha anche condiviso il "vocabolario arabo per la maestra Antonella" compilato dai suoi studenti egiziani. I due bambini hanno anche redarguito l'insegnante, invitandola a "Imparare l'arabo" e a "studiare".