"Niente affitto agli stranieri". Polemica sull'annuncio a Pescara

"Non sono ammessi né stranieri, né animali" . È quanto si legge in un annuncio d'affitto pubblicato sul web da un portale immobiliare. Il caso a Pescara e in città è scoppiata una vera e propria bufera per l'inserzione.

Non è la prima volte che il mercato del real estate è teatro di episodi di questo tipo. A settembre, infatti, a Milano il caso di una proprietaria di casa che dicendosi "razzista al 100%", non ha dato l'appartamento in affitto a una ragazzo pugliese perché, appunto, meridionale.

Dai meridionali agli stranieri. E anche agli animali. In quel trilocale da 350 euro al mese sono ammessi tutti, tranne animali e non italiani.