Dopo nubifragi e grandinate, arriva il caldo africano

Dopo la grandine e i nubifragi che hanno messo in ginocchio l'Italia, ora è in arrivo un'ondata di caldo africano. Secondo i meteorologi, la possima settimana la colonnina di mercurio salirà fino a toccare i 40 gradi in molte zone del Paese.

Già per la giornata di lunedì 24 giugno, infatti, è previsto un caldo intenso con aria bollente. Al Centro-Nord si registreranno temperature oltre i 35 gradi.

Ma il caldo sarà ancora più intenso soprattutto nella seconda parte della settimana quando si toccheranno i 40-42 gradi nelle zone interne meridionali della Sardegna e i 37-38 gradi al Nord e sul medio versante tirrenico.

Il sole splenderà quindi su tutta l'Italia. Solo a ridosso dei rilievi alpini si potrà avere qualche addensamento un po' più minaccioso ma il rischio di piogge si manterrà basso.

Con l'inizio della prima settimana di luglio, però, l'alta pressione africana potrebbe abbandonare il Paese. Il tempo sarà più instabile ad iniziare dal Nord Italia mentre si registreranno ancora picchi di caldo al Centro Sud.