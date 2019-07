Omicidio Cerciello, altra prof nella bufera per post su Facebook: "Un colpo in testa al reo..."

Dopo la professoressa che ha esultato per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - "Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente: non ne sentiremo la mancanza" , il suo scioccante commento sui social – ecco un'insegnante che invita invece le forze dell'ordine a fare violenza – "Un colpo in testa al reo" – contro il giovane americano accusato di aver ammazzato con undici coltellate il militare.

Si tratta di una docente di Torino che, commentando il post della Lega che chiedeva che cosa i follower pensassero della foto dello statunitense bendato durante l'interrogatorio in caserma, ha scritto: "È scioccante il fatto che sia stata scattata, pubblicata e che qualcuno si indigni pure dopo l'efferato crimine perpetrato contro il nostro carabiniere. Cari agenti delle forze dell'ordine, quando è necessario e non vi è altra scelta un colpo in testa al reo, come fanno in ogni altro Paese" .