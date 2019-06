Otto e mezzo, battibecco Gruber-Dibba: "È stato faticoso", "Ma lei è un combattente..."

In cauda venenum, dicevano i latini. Il veleno è nella coda…di Otto e mezzo. Già, perché proprio negli ultimi secondi della puntata di ieri (mercoledì 19 giugno, ndr) del talk show, è arrivato un piccato battibecco tra la padrona di casa Lilli Gruber e il suo ospite di serata, Alessandro Di Battista (che proprio in trasmissione ha annunciato l'intenzione, in caso di voto anticipato, di ricandidarsi). Al suo fianco, anche il giornalista Alessandro De Angelis, vicedirettore dell'Huffington Post.

Succede che la conduttrice, a tre anni esatti dall'elezione di Virginia Raggi a sindaco di Roma, chiede ai due "Alessandri" un parere sul triennio di amministrazione capitolina della giunta pentastellata. E se quello di De Angelis è un voto più che negativo ("meno dieci"), Dibba è di manica larga, anzi, larghissima: "Io non la sostegno solamente, ma lo faccio con ancora più forza…" .