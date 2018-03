Padova, l'anziana svenuta per fame: "Al freddo e senza acqua calda"

" Non chiedo grandi aiuti. Mi basterebbe avere il riscaldamento e l'acqua calda ": a parlare è Marilena, pensionata 75enne che è collassata per il freddo e per la fame all'Alìper di via Saetta all’Arcella a Pontevigodarzere, alla periferia di Padova.

"Solo 700 euro di pensione"

La donna è svenuta tra le corsie del supermercato preoccupando tutti i presenti. L'anziana - come racconta a Il Gazzettino - vive in una situazione di disagio: costretta a casa al freddo perché malata e senza soldi. " Vado avanti mangiando cibo freddo in scatola, ho fame ma non ho soldi. E non ho più forze " ha raccontato al medico che l'ha rianimata dopo il malore.

La 75enne racconta anche come si è ridotta in povertà: " Sono pensionata dal 2000, dopo aver lavorato tantissimi anni nel settore contabile di una ditta di famiglia. Mi ero diplomata in ragioneria e quello era il mio mestiere. Non ho fratelli o sorelle, non ho figli e non mi sono nemmeno mai sposata. Con gli unici famigliari ho litigato molti anni fa, per alcune questioni personali legate ad una vecchia storia di eredità. A me dopo la morte di una zia non è rimasto niente, e con loro non ci salutiamo nemmeno più ".