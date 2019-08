Padre Zanotelli contro il dl Sicurezza: "Atto criminale"

Il "prete di strada" per eccellenza è tornato a dire la sua. Lo avevamo già ascoltato, di recente, quando aveva proposto Carola Rackete per il premio Nobel, ma ora padre Alex Zanotelli ha scelto di pronunciarsi, cosa che peraltro aveva già fatto pure in prossimità del caso della Sea Watch 3, sull'argomento che la politica è chiamata ad affrontare prima dello stop estivo dei lavori parlamentari: il dl Sicurezza bis, che il ministro dell'Interno Matteo Salvini vuole veder approvato.

La Chiesa cattolica, tramite qualche appello diocesano, come quello arrivato dal beneventano, ed alcune iniziative personali, come quella di Don Luigi Ciotti, ha già fatto capire l'antifona ai suoi interlocutori: c'è diffusa contrarietà. Almeno tra i cattolici progressisti. Padre Zanotelli si esprime, come di consueto, in maniera manifesta: " Riteniamo il decreto sicurezza bis un atto criminale, non ho altre parole". Questo è il sunto della visione che il padre comboniano ha rilasciato a Tpi. Poi c'è una misura tant plateale quanto abituale: un digiuno, come quello di "protesta", che è stato organizzato l'estate scorsa. Difficile registrare un'apertura rispetto all'operato del ministro dell'Interno: da quando Matteo Salvini si è insediato, questa parte degli ambienti ecclesiastici, quella più critica e massimalista, si è sempre opposta alle politiche del leader leghista.