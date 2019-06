Padre Zanotelli: "Carola merita il Nobel"

" C'è voluta una donna tedesca per mettere in crisi e sparigliare le carte al ministro Salvini, una ragazza tedesca dai grandi valori, una donna straordinaria che ha avuto tutto dalla vita e ora dedica una parte della sua vita a chi non ha niente ". Si è espresso così Alex Zanotelli, il padre missionario che già in passato aveva attaccato il vicepremier leghista.

Il religioso comboniano è intervenuto all'AdnKronos dopo l'azione della nave Sea Watch capitanata da Carola Rackete, che ha deciso di attraccare nel porto di Lampedusa forzando il blocco della Guardia di finanza nel porto di Lampedusa e speronandone una motovedetta: " Questa donna meriterebbe un premio Nobel per il suo coraggio di sfidare una legge assurda, cui bisogna disobbedire, perché è un atteggiamento profondamente cristiano la disobbedienza alle ingiustizie, i primi martiri sono morti proprio per questo motivo: la legge della vita e la legge dell'amore devono essere la nostra bussola, fino al punto di pagare di persona come sta ora rischiando la capitana della Sea Watch ". E ha proseguito: " Mi ricorda Antigone, quando dice che l'unica maniera per interrompere la serie di leggi assurde e uscire fuori dalla follia collettiva è usare la parola amore, visto che ci stiamo disumanizzando, al punto da ordinare di togliere striscioni che esortano a restare umani e ricordano la massima evangelica dell'amare il nostro prossimo: davvero assurdo ".

L'attacco a Salvini