Parenzo contro Feltri: "Se parli o scrivi, rovini tutto"

Ancora un capitolo dell'infinita querelle tra David Parenzo e Vittorio Feltri. Che tra i due, da anni, non scorra buon sangue è cosa nota e sono stati infatti molti gli episodi – anche negli ultimi mesi – in cui se le sono dette di santa ragione. Recentemente, giusto a inizio ottobre, lo scontro durante la messa in onda su Radio 24 della trasmissione La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e da Parenzo stesso, nel ruolo di “spalla”. In studio di parla di razzismo e il direttore di Libero rigetta al mittente le accuse di chi gli dà del razzista: "Io razzista? Ma se ho appena assunto una governante nella mia nuova casa di Milano che è un'africana..." , ottenendo in risposta (da Parenzo) la seguente uscita: "E allora? C'erano anche quelli che lavoravano nelle piantagioni di cotone?" . Una frase che fa sbottare Feltri: "Stai zitto un attimo, imbecille…" .

Oggi, a distanza di un mese, una nuova puntata. Teatro dell'ennesimo round la pubblica piazza di Twitter, dove la penna 76enne si lascia andare a un commento provocatorio contro la cantante Fiorella Mannoia, storicamente vicina a posizioni e idee di sinistra, e aspramente contraria alle politiche della Lega di Matteo Salvini

Fiorella Mannoia mi piace quando canta. Peccato che parli spesso, rovina tutto — Vittorio Feltri (@vfeltri) November 3, 2019

Questo, il tweet del giornalista: "Fiorella Mannoia mi piace quando canta. Peccato che parli spesso, rovina tutto…" .

Ecco, l'uscita social del direttore editoriale di Libero è stata letta dal collega giornalista, che ha colto la palla al balzo per pungolare e stuzzicare il "rivale". La "zanzara" Parenzo, infatti, ha replicato così al tweet di Feltri: "Anche a me piace Feltri: solo quando accarezza il gatto seduto sul divano! Quando scrive o parla ...rovina tutto" .

La provocazione di Parenzo, però, non è piaciuta a tutti – così come la dichiarazione di Feltri contro la Mannoia – e più di un utente gli fa notare di aver passato il segno: "David...e basta. Ti re-tweetti da solo nel giro di qualche minuto. Vittorio Feltri ha ha il buongusto (e non solo) di dire ciò che pensa: una virtù che a te troppo spesso manca..." , "Ormai si autocelebra costantemente…numero uno!" , "Ti fai gli screenshot da solo per acchiappare qualche like in più. Sei messo male" .

Per ora Vittorio Feltri non ha (ancora) risposto a David Parenzo, ma le premesse per un nuovo scontro – social, radiofonico o televisivo che sia – ci sono tutte.