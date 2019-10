Pedofilo molesta in chat: "Sei il mio fratellino...". È allarme in una scuola a Modena

Un pedofilo virtuale che cerca di adescare i bambini in chat. È questo quanto accaduto a Modena. Qui il padre di un bambino di una scuola elementare, l'Istituto Comprensivo 1, ha trovato dei messaggi sulla chat del figlio a dir poco inequivocabili. "Ti voglio bene"; "Sei il mio fratellino"; "Ti voglio conoscere ". Sono queste alcune delle frasi usate dal soggetto online per adescae le sue vittime.

I dettagli sulla vicenza sono ancori pochi, ma lo scopo è chiaro: convincere questi bambini a un incontro. E l'ultima piattaforma a finire nel mirino è proprio quella usata dai più giovani, ovvero Tik Tok: il social network più in voga negli ultimi tempi che sta spopolando tra bimbi e ragazzini delle superiori. Tik Tok, come gli altri social, consente facilmente di entrare nelle rete di amicizie. E infatti, come riporta la Gazzetta di Modena, il pedofilo virtuale si è messo in contatto con due bambini della stessa classe. Nel primo caso, l'uomo si è spinto sempre più avanti. Prima i messaggi, poi le foto. Infine anche alcune videochiamte: "Infilati sotto le coperte quando parliamo, così nessuno ti ascolta". Ora il presunto pedofilo è stato denunciato ai carabinieri e le indagini faranno luce su quanto accaduto.