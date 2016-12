Petizione online per gli eroi Luca e Christian. "Dare medaglia d'Oro al Valore Civile"

Una petizione lanciata da Fratelli d'Italia e rivolta al Presidente della Repubblica Mattarella chiede di conferire agli agenti di Polizia Luca Scatà e Christian Movio la Medaglia d'Oro al Valore Civile

La petizione per onorare i due eroi italiani

Giorgia Meloni ha pubblicato una petizione per chiedere il conferimento di una medaglai d'oro a Luca Scatà e Christian Movio, i due agenti di polizia che hanno fermato e ucciso il terrorista di Berlino, Anis Amri. L'uomo dopo essere stato bloccato per un normale controllo di routine ha estratto la pistola nascosta nello zaino e ha fatto fuoco contro i due poliziotti ferendo Christian Movio, costretto al ricovero e ad un'operazione per rimuovere la pallotola.