Pistoia, colpi di catena contro connazionale: arrestato clandestino

Violenta lite tra stranieri andata in scena durante la tarda serata di ieri a Pistoia nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

A segnalare l'episodio alle forze dell'ordine, e dunque a fare in modo che la situazione non degenerasse ulteriormente, il gestore di un negozio nei pressi del luogo in cui la colluttazione, che aveva poi assunto le connotazioni di una brutale aggressione, si stava verificando.

Quando i carabinieri del comando di Pistoia hanno raggiunto via Vittorio Veneto, si sono dovuti precipitare a bloccare uno dei due magrebini che, armato di una catena d'acciaio, infieriva sul connazionale colpendolo alla testa ed alla schiena.

A causa delle serie lesioni riportate al volto ed al torace la vittima, un marocchino regolare di 42 anni, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo per ricevere le cure del caso.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, sono tuttora ignote le cause che hanno portato alla nascita del furioso confronto tra i due, apparsi comunque visibilmente ubriachi fin dall'arrivo dei militari sul posto.

Il responsabile, un 41enne clandestino di nazionalità marocchina, è stato tratto in arresto con l'accusa di lesioni aggravate. Ora M.B. attende il giudizio direttissimo rinchiuso dietro le sbarre di una cella di sicurezza.