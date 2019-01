La pizza “tesoro” del made in Italy

" Con un fatturato di 15 miliardi di euro l'anno la pizza si conferma un tesoro del made in Italy simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo ". È quanto afferma la Coldiretti in occasione della prima giornata internazionale della pizza, dopo che l'Unesco ha proclamato l'arte dei pizzaioli patrimonio immateriale dell'umanità, e a ventiquattr'ore dall'attentato alla storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore di Napoli.

Rotonda, quadrata, con o senza cornicione, a tranci, sottile, spessa, croccante o soffice, con mozzarella e pomodoro o con fiori di zucca e alici, oppure con verdure grigliate, la pizza si conferma uno dei piatti più versatili della cucina italiana, colonna portante di un sistema economico costituto da 127mila locali in Italia dove si prepara e si serve. La Campania - precisa ancora la Coldiretti - è la regione che ha il maggior numero di attività e copre il 16 per cento del totale di pizzerie italiane.