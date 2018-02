Polizia nel mirino a Macerata: mozziconi in faccia agli agenti

Ancora un volta la polizia nel mirino. Come spesso, come sempre. Durante le manifestazioni cui partecipano le variegate sigle del mondo antagonista e dei centri sociali alla fine nel mezzo ci finiscono le forze dell'ordine. È successo a Piacenza, dove un carabiniere è stato pesato da un gruppo di manifestanti quando era ormai caduto a terra e incapace di difendersi. Ma è accaduto anche a Macerata, dove la piazza è risultata ben più pacifica di quella della città emiliana, ma dove - parimenti - non sono mancati insulti, cori e gesti contro la polizia e le forze dell'ordine.

Ne sono un esempio, ovviamente, le frasi choc sulle vittime di Nassiriya. Ma non è stato l'unico caso. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, infatti, a Macerata un gruppetto di manifestanti - lo stesso che ha intonato l'inno sulle foibe - si è lasciato andare a gesti osceni contro gli agenti. Alcuni avrebbero lanciato mozziconi di sigarette contro alcuni funzionari della Digos. E ancora alcuni carabinieri che presidiavano il centro dall'alto delle mura sono stati invitati a gettarsi nel vuoto. Nel mirino dei manifestanti antifascisti anche la troupe di Rai1, il cui giornalista è stato definito "servo del governo".