Il principe non guarda, Meghan fa la linguaccia

È il primo Natale con la famiglia reale britannica. Meghan Markle, fidanzata e futura sposa del principe Harry, segue la tradizione di famiglia partecipando alla cerimonia religiosa celebrata nella chiesa di Santa Maddalena. Per salutare le centinaia di curiosi, che hanno atteso il suo arrivo in chiesa, ha fatto una linguaccia divertente (guarda il video).

Ieri Meghan Markle ha festeggiato il Natale nella residenza della regina Elisabetta II a Sandringham e, seguendo la tradizione di famiglia del fidanzato, ha partecipato alla tradizionale cerimonia religiosa celebrata nella chiesa della tenuta di Sandringham. Per l'occasione l'attrice 36enne, divorziata e residente finora in Canada, ha sfioggiato un cappotto e un cappello marrone. Alla chiesa di Santa Maddalena si è presentata a braccetto con il principe Harry. Dopo appena un anno di relazione iniziata grazie a un'amica comune, la cui identità non è mai stata rivelata, i due si sposeranno il 19 maggio prossimo nella residenza reale di Windsor.

L'anno scorso la regina Elisabetta II non aveva potuto partecipare alla Messa a causa di un forte raffreddore. Un malanno di stagione che ha fatto temere i britannici per lo stato di salute della monarca 91enne. Quest'anno, invece, la sovrana ha partecipato come da tradizione. Centinaia di curiosi hanno atteso pazienti l'arrivo in chiesa dei membri della famiglia reale. Con la regina Elisabetta c'era anche il marito, il 96enne duca di Edimburgo, che la scorsa estate si è ritirato dalla vita pubblica. E c'era anche l'erede al trono Carlo d'Inghilterra. All'evento di Natale erano ovviamente presenti anche i duchi di Cambridge William e Kate, incinta del terzo figlio.