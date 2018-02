La professoressa accoltellata a scuola: "Non punitelo, è un mio fallimento"

Il ragazzo che ha accoltellato la professoressa a scuola si dice pronto a pagare. Ma l'insegnante non è dello stesso parere.

Alcuni giorni fa un ragazzo di 17enne dell'Istituto Ettore Majorana di Acerra (Napoli) ha accoltellato al volto la sua professoressa, "colpevole" di volerlo interrogare. Lo studente ha dichiarato di essere pronto a pagare per il gesto commesso ma minimizza: "Le volevo solo fare un graffio". Gesto comunque inconsulto, aggravato dal fatto che è avvenuto tra le mura scolastiche.

Ora a parlare è però l'insegnante vittima dell'aggresione che, a sopresa, assolve il giovane. "Non faccia del male a quel ragazzo - ha dichiarato a Il Mattino Franca Di Blasio - madonna mia non ce l'ho fatta a cambiarlo". La docente, nota nell'istituto per le sue battaglie contro il bullismo e l'emarginazione, considera il gesto del 17enne un proprio fallimento: "Ho cercato di spingerlo a fare meglio, ma non ce l'ho fatta".