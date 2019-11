Il proprietario della cascina confessa: "Volevo conseguire il premio assicurativo"

Svolta nel caso della cascina esplosa a Quargnento, in provincia di Alessandria, che ha provocato la morte di tre vigili del fuoco. Nella notte il proprietario è stato convocato in caserma: dopo un lungo interrogatorio di 10 ore è scattato il fermo. Ad assisterlo l'avvocato d'ufficio Laura Mazzolini, che inizialmente aveva affermato: " Ho assistito al colloquio e non posso dire nulla ". Questa mattina, sabato 8 novembre, è arrivata la notizia della confessione: ad annunciarlo è stato il procuratore Capo di Alessandria Enrico Cieri nel corso della conferenza stampa. La confessione di Giovanni Vincenti è stata " esaustiva pienamente, dando pieni riscontri a elementi acquisiti durante la perquisizione ". Cieri ha ribadito sottolineando: " Ha agito per danneggiare le cose ma ha escluso la volontà omicida ".

Il movente

Il movente che ha spinto il proprietario a far saltare in aria l'edificio sarebbe di tipo economico: lui e la moglie, anche lei indagata a piede libero, erano fortemente indebitati e lo scorso agosto l'assicurazione dell'edificio era stata estesa al fatto doloso. Il massimale era di un milione e mezzo di euro. L'azione portata a termine era infatti " volta a conseguire il premio dell’assicurazione stipulata lo scorso agosto anche per fatto doloso ".