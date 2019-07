Richiedenti asilo gambiani scatenano tafferugli in stazione a Reggio Emilia

Un gruppo di richiedenti asilo gambiani protesta per la morte di un connazionale finito sotto un treno, come già riportato ieri e aggrediscono passanti e forze dell'ordine: è successo nella serata di giovedì fuori della stazione dei treni di Reggio Emilia.

Tutto è iniziato intorno alle 18:40, come riportato dalla Gazzetta di Reggio, quando una decina di gambiani si è radunata in piazzale Marconi per "chiedere la verità su Illiyase", 22enne senza fissa dimora che, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato travolto da un treno mentre si aggirava ubriaco tra i binari nella notte tra il 24 e il 25 luglio.

Man mano che la voce si diffondeva via chat nella comunità gambiana, altri africani raggiungevano il piazzale e davano il via a tumulti che richiedevano l'intervento della polizia locale e dei Carabinieri in tenuta anti-sommossa. I gambiani hanno prima aggredito verbalmente le forze dell'ordine e dato il via a un lancio di oggetti (tra cui alcune biciclette) poi, in seguito alla risposta degli agenti, si sono diretti nel sottopassaggio della stazione dove hanno aggredito a calci e pugni un passante che stava filmando con il telefonino; in seguito gli africani si sono riversati tra i binari ed hanno preso a sassate un treno locale pieno di pendolari che arrivava da Guastalla.

Uno dei gambiani presenti alla protesta ha poi raccontato all'inviata della Gazzetta di Reggio che il giorno precedente alla morte Illiyase aveva spaccato una bottiglia e i vetri avevano colpito la gamba di una bambina marocchina che passava con il padre; ne era nato un violento litigio e il padre della bimba, sempre secondo quanto dichiarato dal gambiano, avrebbe detto a Illyase: "devi morire".

Il giorno seguente la polizia si era presentata in zona per cercare Iliyase in relazione a quell'episodio, ma il gambiano era sparito. Il suo corpo veniva rinvenuto in nottata sulla banchina lato ovest tra il terzo e il quarto binario dopo essere stato investito da un Intercity Notte. Secondo alcuni testimoni, Illiyase era stato visto aggirarsi tra i binari con una birra in mano, apparentemente ubriaco. Poche ore prima un suo amico gli aveva consigliato di andare a dormire per evitare di mettersi nei guai.

Lo scorso maggio un gruppo composto da tre gambiani aveva scatenato una rissa all'interno di un treno di Trenord sulla tratta tra Milano Porta Genova a Mortara; uno dei tre aveva poi tirato il freno d'emegenza e la rissa si era riversata su binari con tanto di sassaiola e lancio di bottiglie.