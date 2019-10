Rieti, pretendono funerale: nigeriani occupano il cimitero

Sta scatenando forti polemiche a Rieti quanto avvenuto durante la serata di ieri, quando un gruppo di nigeriani ha occupato per protesta il cimitero locale.

La pretesa quella di ottenere il funerale religioso per un connazionale di 25 anni di religione cattolica deceduto lo scorso 21 di agosto. Una vicenda che è stata accuratamente ricostruita dal sindaco di Rieti Antonio Cicchetti sulla pagina personale Facebook.

Il giorno del decesso dello straniero nessun parente o amico si era presentato all'ospedale civile. La salma rimase all'obitorio ma, trascorsi alcuni giorni, fu lo stesso nosocomio a chiedere al comune di intervenire per motivi di carattere igienico-sanitario, come previsto dalla legge in casi del genere. Come ricordato dal sindaco, proprio il comune si occupò del caso, prima contattando l'ambasciata nigeriana, senza ottenere alcuna risposta, poi sostenendo le spese per i fiori e la sepoltura dello straniero.

A distanza di tempo, una donna dichiaratasi sorella del defunto, si presenta con la pretesa di ottenere un funerale religioso per il congiunto, secondo i dettami della religione cattolica da lui professata. La sepoltura, tuttavia, era già conclusa da tempo.

Ieri la protesta inscenata da una trentina di nigeriani con alla testa la donna, che si sono barricati nella struttura con l'intenzione di ottenere quanto richiesto. E lì sono rimasti fino all'arrivo delle forze dell'ordine.