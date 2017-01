Rigopiano, Gianluca Ginoble del trio Il Volo: "Ciao amico mio"

"Caro Roberto, spero che questa lettera ti raggiunga ovunque tu sia, insieme a tutte le persone vittime di questa tragedia", inizia così la lettera che Gianluca Ginoble, uno dei componenti del trio Il Volo, ha scritto a Roberto Del Rosso, l'architetto e proprietario dell'Hotel Rigopiano.

Del Rossi è stato estratto senza vita dalle macerie dell'albergo travolto da una slavina e identificato ieri. Gianluca e l'architetto si conoscevano da molto tempo, perché il giovane cantante era un assiduo frequentatore del resort. Tanto che, insieme al resto del gruppo, aveva programmato una vacanza nell'hotel proprio in quei giorni. A causa del terremoto e del peggioramento delle condizioni meteo, i tre hanno deciso di rimandare il soggiorno.

"Non so se riuscirò ad esprimere tutto il dispiacere, il dolore che sento dentro - scrive ancora Gianluca nella lettera pubblicata sui social - ma voglio comunque rivivere, attraverso le parole, il ricordo che hai lasciato".

"Amavi la tua terra, il tuo lavoro, la natura; amavi Rigopiano - prosegue l'artista - luogo meraviglioso che rispecchiava la tua personalità. Volevi, con il tuo lavoro, come una missione, valorizzare l'Abruzzo, che amavi tanto, e questa era una delle cose che nella nostra amicizia ci accomunava, proprio l'amore per la nostra terra. Il mio pensiero in questi giorni è costantemente rivolto a chi purtroppo non c'è più, alle loro famiglie e a tutte le persone che per questo stanno soffrendo. Fa male pensare alla fragilità umana, di fronte alla potenza, a volte devastante, della natura, e non oso neanche immaginare - conclude Gianluca - cosa avete provato in quei tragici interminabili momenti. Ciao amico mio".