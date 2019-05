Rissa a Cadice, ecco chi sono gli aggressori del ragazzo spagnolo

È di Napoli l'autore del violentissimo calcio rifilato ad un giovane spagnolo durante la rissa scoppiata ieri mattina a Cadice. Resi noti anche i nomi del resto del gruppo coinvolto nella violenta rissa: Emilio Di Puorto (a giugno compirà 29 anni, è lui il napoletano artefice del calcio), Dario Bordoni (24 anni), Luca Maicon Vinicius Bellavia (22 anni) e Nicola Iannetta (da poco 21enne). In queste ore le autorità locali hanno ascoltato i ragazzi e nel corso della giornata odierna continueranno gli interrogatori.

Ricoprirà sicuramente un ruolo importante il video girato all'esterno della discoteca Momart Club: il litigio sarebbe scoppiato a causa dell'eccessiva quantità di drink bevuti. Infatti tutti sarebbero risultati in stato di ebbrezza.

Collaborazione con l'Italia

Si sta rivelando fondamentale la sinergia instauratasi tra la polizia spagnola e un ufficiale di collegamento del Servizio di Cooperazione Internazionale della polizia, il cui obiettivo principale è quello di offrire l'assistenza per le indagini del caso. Stando a quanto emerso dallo Scip, tre ragazzi potrebbero fare rientro in Italia già nei prossimi giorni, per il quarto - colui che ha scagliato il calcio allo spagnolo, che ora è in ospedale in coma farmacologico - i tempi potrebbero essere più lunghi. A breve potrebbe finire in manette con l’accusa di tentato omicidio colposo, riporta Il Mattino.