Rom e sinti disertano la scuola di politica: solo 20 persone all'incontro

Solo 20. È il numero di rom e sinti che si sono presentati alla prima giornata del workshop della "Scuola politica" a loro dedicato. A vedere il dato, la tre giorni, cominciata ieri alla Casa dei diritti di Milano, non ha riscontrato grande successo.

Il " percorso di consapevolezza e partecipazione ", come è stato definito sulla pagina Facebook dell'associazione organizzatrice Kethane, è stato snobbato proprio da coloro che sarebbero dovuti " uscire dal ghetto ". Così, come riporta Libero, l'europarlamentare ed ex assessore alle Politiche Sociali di Milano Pierfrancesco Majorino aveva definito le intenzioni dei partecipanti. Ieri però, in via De Amicis 10, c'erano solo 20 persone, provenienti da tutta Italia.

L'iniziativa " mette a disposizione di giovani attivisti strumenti, conoscenze e capacità per sviluppare consapevolezza e favorire la partecipazione della comunità rom e sinti alla vita civile e sociale del Paese ", ha spiegato l'attivista Dijana Pavlovic. Però non sembra che i destinatari del corso siano interessati. Forse andrà meglio nelle altre giornate: il secondo workshop si svolgerà sempre a Milano dal 15 al 17 novembre.