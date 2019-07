Rom pesta benzinaio, lo manda in coma e si difende: "Lui mi ha minacciato…"

"Mi ha minacciato e io l'ho colpito con un pugno" . Si difende così il rom che ha mandato in coma Gianfranco Pigliacampo, il benzinaio di Teramo aggredito nel suo distributore.

"Insieme e mio fratello e mia madre non ci siamo mossi dall' ospedale. È in coma farmacologico, con un trauma cranico e un'emorragia, da venerdì. È stabile ma siamo preoccupati. I medici ci hanno detto che dobbiamo aspettare e sperare che vada tutto per il meglio. Abbiamo paura" , lo sfogo di Lorenza, figlia del 50enne, rilasciato al Messaggero.

Per la famiglia Pigliacampo sono ore da incubo e di paura. Il loro Gianfranco è stato pestato dal rom 38enne per venti euro nella giornata di sabato. Il suo aggressore, peraltro, è un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

Il benzinaio, dopo aver ricevuto il pugno, è cascato all'indietro, battendo violentemente la testa. Il suo aggressore lo ha lasciato lì, scappando via; i primi a prestare soccorso sono stati alcuni clienti e un dipendente, che hanno subitamente chiamato l'ambulanza. Poi la corsa all'ospedale di Giulianova, dove la situazione è precipitata: l'uomo ha iniziato a balbettare, dunque ha perso i sensi. Quindi la diagnosi: emorragia cerebrale. Trasferito nel reparto di terapia intensiva del Mazzini di Teramo, dove le sue condizioni sono peggiorate.

La versione del rom