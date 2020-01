Roma, chiusura Eliseo: Barbareschi in protesta contro il Mibact

L'Eliseo, storico teatro di Roma, rischia di chiudere per sempre. La questione è "nota" ed è la seguente: un'indagine per traffico di influenza che potrebbe far spegnere i riflettori e far calare il sipario. Infatti, secondo l'accusa, in occasione dalla manovra di bilancio del 2017, il direttore Luca Barbareschi avrebbe fatto pressioni per rimpinguare le casse del teatro con 4 milioni di euro di finanziamento.

"Mi sono affidato a un lobbista per sollecitare il Parlamento a fare una legge sulla cultura. È reato? Mi contestano il reato di traffico di influenze; il tentativo di convincere i politici a sostenere, tramite apposite leggi che stanzino fondi per la cultura, le attività dei teatri e degli enti lirici. Se indagano me dovrebbero indagare tutti i sovrintendenti italiani […] Serve sensibilizzare le istituzioni a finanziare teatri e fondazioni. È la politica a decidere, sono i parlamentari nella loro sovranità a legiferare" , la parole dell’attore in occasione di un'intervista a La Verità di fine dicembre, durante la quale puntò il dito conto il dem Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali.

Il futuro dell'Eliseo è ora appeso a un emendamento e alle lancette dell'orologio, visto che entro le due di oggi pomeriggio dovrebbe essere presentato alla Camera dei deputati un emendamento "di salvataggio" in extremis. Dovesse saltare, il teatro sarà costretto a chiudere i battenti. Per colpa del governo. Paradossale, visto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato lo stesso Luca Barbareschi (che dal 2015 è direttore dell’Eliseo) nel board per Roma Cultura 2030.

L'emendamento sul teatro Eliseo