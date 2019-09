Salvini fa il tifo per Emma: "Le manderò dei fiori. Le faccio un in bocca al lupo"

Solo qualche giorno fa, Emma Marrone ha annunciato con immenso dispiacere che deve fermarsi per un problema di salute. Immediatamente, i suoi profili social sono stati sommersi da messaggi, foto e video. Chiunque, dai personaggi del mondo dello spettacolo ai comuni mortali, vuole starle vicino. Tutti sono con lei in questa battaglia.

Purtroppo, però, in questo clima di solidarietà non potevano mancare i soliti odiatori. Quei leoni da tastiera malefici che sanno solo sparare cattiverie. Così, in questi giorni, hanno vomitato contro Emma le peggiori cose a causa delle sue posizioni politiche assunte in passato. Non le ripetiamo, non diamo così importanza a quattro stupidi. In un momento così delicato, le cattiverie sono aria fritta. Ci concentriamo su altro, sulle dimostrazioni di stima e affetto.

Questa mattina, infatti, ospite di Skytg24 c'era Matteo Salvini. L'ex titolare del Viminale, durante la sua chiacchierata, ha toccato diversi temi. Ha parlato della proposta di Giuseppe Conte di tassare le merendine, dei continui sbarchi e dell'accordo (fasullo) di Malta. Ma sul finire dell'intervista, la giornalista ha volutire chiedere qualcosa su Emma.

Salvini sa che la cantante si è ritirata temporaneamente e sa anche che in questi giorni è stata insultata con una violenza inaudita per alcune sue posizioni politiche assunte in passato. Emma e Salvini hanno chiaramente idee politiche differenti, ma quando si parla di malattia nulla ha più valore della vita. E tutti quegli attacchi, insulti e offese sono solo una vergogna. Salvini lo sa e lo dice chiaramente. "Mi piacerebbe molto andare a un suo concerto - dice il leader della Lega interpellato sul tema - come artista mi piace, la musica non ha confini.... mio figlio va ai concerti di Fedez. Sicuramente le manderò un mazzo di fiori, sta affrontando un momento difficile. Un conto sono le idee, un altro il rispetto delle persone, in bocca a lupo Emma".

Perché il male non si augura a nessuno.