Salvini "blocca" la Sea Watch "Non entri nelle nostre acque"

Il braccio di ferro tra il Viminale e la Sea Watch non è finito. La nave della ong con più di 50 migranti a bordo ha deciso di fare rotta sull'Italia dopo avre ignorato l'offerta di un porto di attracco da parte dei libici. Il ministro Salvini ieri aveva bollato la mossa di Sea Watch come un "atto di pirateria". Oggi il Viminale rincara la dose e si prepara allo "scontro" con la ong sfruttando anche le nuove norme del dl Sicurezza bis. Con il nuovo decreto infatti è prevista la confisca della nave per chi forza il blocco imposto in mare dalle autorità italiane. Inoltre sono prevsite anche multe salate per le ong. E così il ministero degli Interni ha deciso di diffidare la Sea Watch: "Non entri in acque italiane". Le indicazioni che arrivano dal Viminale sono molto chiare: "Le autorità di polizia dovranno porre in essere ogni possibile forma di diffida, nonchè di intimazione di divieto di ingresso e transito nelle acque territoriali, in caso di eventuale avvicinamento dell’imbarcazione in acque di responsabilità italiane".

La direttiva del Viminale

La direttiva del Viminale dà disposizioni molto precise: " È necessario vigilare affinchè il comandante e la proprietà della nave Sea Watch 3 si attengano alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di soccorso in mare; rispettino le prerogative di coordinamento delle Autorità straniere legittimamente titolate ai sensi della vigente normativa internazionale al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare nelle proprie acque di responsabilità dichiarate e non contestate dai paesi costieri limitrofi; non reiterino condotte in contrasto con la vigente normativa nazionale, europea ed internazionale in materia di soccorso in mare, di immigrazione, nonchè con le istruzioni di coordinamento delle competenti Autorità ".

"Violate le disposizioni"