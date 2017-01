Sanremo, 650 mila euro per Conti. La Rai: "Compenso non legato ad un singolo evento"

L'indiscrezione sul cachet stellare di Carlo Conti per il Festival di Sanremo ha parecchio indispettito gli italiani che subito hanno iniziato a manifestare il loro malcontento sui social, ora la Rai con una nota stampa ha voluto "dare un senso" a quei 650 mila euro.

La notizia del compenso di Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2017 è stata data per primo da La Stampa e nel giro di qualche ora tutti i quotidiani l'hanno ripresa. Dopo giorni di proteste e accuse, su WhatsApp sta girando anche un messaggio per cercare di boicottare il Festival della musica italiana, la Rai rompe il silenzio con una nota ufficiale.

" In merito alle indiscrezioni che circolano su organi di stampa e in rete sulla cifra percepita da Carlo Conti per il Festival di Sanremo - si legge - si precisa che il compenso lordo dell'artista, uno dei volti di punta dell’azienda, non è legato al singolo evento ma inserito in un contratto di esclusiva che comprende la conduzione, la direzione artistica del Festival, di Radio Rai e la realizzazione, in qualità di autore e conduttore, di altre trasmissioni. Rai sottolinea che il Festival di Sanremo non pesa sulle risorse derivanti dal canone, ma da almeno due anni è in attivo grazie al contenimento dei costi e ad introiti pubblicitari e ricavi commerciali per un totale stimato quest’anno di 23 milioni di Euro ".