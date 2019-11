Alla scuola della polizia fa lezione un ex detenuto

Nuovo schiaffo alle forze dell'ordine del nostro Paese, a denunciare l'increscioso episodio è il segretario generale del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) Donato Capece.

Per far lezione sullo sport alle nuove leve che frequentano il 177° corso di formazione a La Certosa di Parma sale in cattedra, infatti, un ex detenuto.

"È sconcertante che un ex detenuto venga scelto come docente a un corso di polizia" , attacca Capece, come riportato da "Il Secolo d'Italia". "Davvero non c’erano atleti incensurati per parlare di sport e dei sani valori di etica e comportamento? Perché, ad esempio, non sono stati chiamati le atlete e gli atleti del gruppo sportivo Fiamme Azzurre del corpo? Sono campioni nello sport, campioni valorosi nel paralimpico, campioni di etica e comportamento, di senso dello Stato ed onestà" , prosegue il segretario.

"Mi sembra una decisione gravissima avere chiamato come docente alla scuola di polizia penitenziaria di Parma un ex detenuto. Auspico che ciò non rimanga senza conseguenze per chi ha consentito tutto ciò. È stato un errore invitarlo" , ribadisce ancora Capece, il quale ricorda un altro episodio che creò scalpore e vide come protagonista il ministro della giustizia scelto nel 2014 dall'allora presidente del consiglio incaricato Matteo Renzi.